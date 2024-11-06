الزراعة: ضبط 68334 عبوة مبيدات بدون ترخيص فى 6 محافظات

كتبت أسماء نصار

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملات التفتيش على منافذ بيع المبيدات حيث تم ضبط 68334 عبوة بدون ترخيص أو مجهولة المصدر بمختلف السعات والأحجام، وتم تحرير 36 محضرًا للعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات علاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشديد الرقابة على منافذ بيع المبيدات لحماية المزارعين من الغش والتدليس وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم - رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد عبد المجيد - رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وبالتنسيق بين الدكتورة هالة أبو يوسف - مدير المعمل المركزي للمبيدات، والدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات وشرطة التموين،

وشملت الحملة المرور على 1578 محل ومخزن ، وأسفرت عن ضبط عبوات من المبيدات في محافظات الإسكندرية تم تحرير 7 محاضر، الغربية 19 محضرًا، المنوفية محضر، كفر الشيخ 5 محاضر، البحيرة 3 محاضر، الفيوم محضر واحد، وتنوعت المخالفات المضبوطة بين الاتجار بدون ترخيص، والاتجار في مبيدات غير مسجلة ومجهولة المصدر.

