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انتخابات أمريكا.. هاريس تحصد 181 صوتا بعد الفوز بأصوات كاليفورنيا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 06:09 ص
انتخابات أمريكا.. هاريس تحصد 181 صوتا بعد الفوز بأصوات كاليفورنيا ترامب وهاريس
كتبت : نهال أبو السعود

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فازت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الامريكية في ولاية كاليفورنيا التي تضم 54  صوتا في المجمع الانتخابي، ليصبح عدد الأصوات التى حصلت عليها، 181 صوتا، بينما فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية ايداهو التي تضم 4 أصوات في المجمع الانتخابي، ليصبح عدد أصواته 248 صوتا.

ولا يتم اختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفق الانتخاب المباشر فقط وإنما بموجب آلية المجمع الانتخابي، وهو نظام مستقر في الدستور الأمريكي منذ عام 1787، ليكون حلاً وسطا بين انتخاب رئيس البلاد من الكونجرس أو التصويت الشعبي المباشر، وذلك لضمان تمتع الرئيس بصلاحيات كافية تجعله مستقلا عن الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، ولتحقيق التوازن بين مصالح الولايات الأصغر والأكبر، مع توفير طريقة لاختيار رئيس البلاد.

و المجمع الانتخابى أو "Electoral college" ليس مكانا، بل هو عملية اختبار الأعضاء الناخبين، واجتماعهم، حيث يصوتون لاختيار الرئيس ونائب الرئيس. ويتم عد أصوات أعضاء المجمع الانتخابى من قبل الكونجرس.

ويتكون المجمع من 538 من المندوبين، وللفوز بالرئاسة، يحتاج المرشح لتأمين أغلبية 270 صوتا. ويمثل كل ولاية فى المجمع الانتخابى نفس عدد من يمثلها فى الكونجرس؛ ناخبا أو مندوباً عن كل عضو فى مجلس النواب، بالإضافة إلى اثنين لمجلس الشيوخ.

ويخصص لمقاطعة كولومبيا ثلاثة ناخبين، ويتم معاملتها كولاية فى المجمع الانتخابى بموجب التعديل 23 للدستور الأمريكي.

ويلتزم المندوبون بالتصويت لصالح المرشح الذي يختاره الناخبون في الولاية نفسها، ويحصل المرشح صاحب أعلى الأصوات على جميع أصوات المجمع الانتخابي في الولاية، بينما لا يحصل منافسه على شيء، وذلك باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين تقسمان أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.


 







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