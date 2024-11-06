اليوم السابع
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الأسقف العام للكنيسة يهنئ دونالد ترامب بفوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 12:26 م
الأسقف العام للكنيسة يهنئ دونالد ترامب بفوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي،
كتب: محمد الأحمدى

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قدم الأنبا أرميا الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى فى مصر وألمانيا وأمريكا التهنئة للرئيس دونالد ترامب بفوزه في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية. 

 

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة للرئيس الأمريكى المنتخب “دونالد ترامب”  Donald J. Trump متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكى.

 

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين. ولطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم".

 

الأنبا أرميا يهنئ الرئيس الأمريكى
الأنبا أرميا يهنئ الرئيس الأمريكى

 

 

 

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المركز الثقافى القبطى الارثوذكسى

دونالد ترامب




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