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الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 08:00 ص
الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

ولفت إلى أنه من المتوقع اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16.







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