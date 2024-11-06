اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 10:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أكد تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك.. الرئيس السيسي يتصل لتهنئة "ترامب"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 09:35 م
أكد تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك.. الرئيس السيسي يتصل لتهنئة "ترامب" اتصال الرئيس السيسي بدونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا، مساء اليوم، بالرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

744c1cd2-61bd-46e8-9a75-a941d25f64e5

وخلال الاتصال الهاتفي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس "ترامب" في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه، ثمن الرئيس الأمريكي المنتخب اللفتة الكريمة من الرئيس، مؤكداً اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين.







الانتخابات الأمريكية

نتائج انتخابات امريكا

مؤشرات انتخابات امريكا

اخر اخبار انتخابات امريكا

موعد نتائج الانتخابات الأمريكية 2024

من الفائز في انتخابات امريكا

اخبار انتخابات آمریکا

موعد اعلان نتائج انتخابات امريكا

موعد انتخابات أمريكا القادمة

موعد نتيجة انتخابات امريكا

نتيجة انتخابات امريكا

انتخابات امريكا 2024

الانتخابات الأمريكية 2024

انتخابات الرئاسة الأمريكية

الانتخابات الامريكية

كامالا هاريس

ترامب

جو بايدن

دونالد ترامب

ترامب وهاريس

presidential election results

when is the result of us election 2024

election results 2024

when is the us election results

us election

election results

usa election

us election 2024

الانتخابات الامريكية 2024

انتخابات امريكا

كم الساعة الان في امريكا

نتيجة الانتخابات الامريكية

نتائج الانتخابات الامريكية

موعد اعلان نتيجة الانتخابات الامريكية

هاريس

مرشحين انتخابات أمريكا 2024




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة