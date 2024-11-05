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3 مجازر إسرائيلية فى غزة ترفع عدد الشهداء لـ43391 والمصابين لـ102347

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 05:16 م
3 مجازر إسرائيلية فى غزة ترفع عدد الشهداء لـ43391 والمصابين لـ102347 الحرب على غزة
كتب عبد الوهاب الجندى

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أشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ396 على قطاع غزة، إلى أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات فى القطاع، وصل منها للمستشفيات 17 شهيدا و86 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقالت الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأشار إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 43,391  شهيدا و102,347  مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.







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