يبدأ الشهر المقبل.. اعرف برنامج الكنيسة الكاثوليكية فى صوم الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية فى مصر بعيد الميلاد المجيد فى نفس توقيت احتفال الكنائس الغربية يوم 25 ديسمبر من كل عام، حيث يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر القداس بكاتدرائية مدينة نصر، فيما يترأس المطران سامى فوزى قداس الكنيسة الأسقفية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية

وذكر القمص جورج سليمان كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية إن الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم الميلاد المجيد من يوم 10 ديسمبر حتى يوم 25 ديسمبر، وخلال هذه الفترة تقوم الكنيسة بعمل المغارة من يوم 10 ديسمبر وتكون القداسات فيها مثل الأيام العادية ويتم عمل التسبحة الخاصة بشهر كيهك وهى عبارة عن مجموعة صلوات تقام على مدار اليوم وبعد ذلك تأخذ الكنيسة تمثال المسيح الموجود بها وتضعه فى مغارة داخلها المغارة ونكمل القداس ليلة عشية عيد الميلاد المجيد.



وأوضح أن أبرز الأطعمة الممنوعة خلال فترة الصيام هي كل الأطعمة التي تحتوى على روح ومسموح بالطعام النباتى. كاهن كنيسة العذراء بالمعادى للأقباط الكاثوليك.



ويقول الأب يوحنا عادل كاهن كنيسة العذراء مريم بالمعادى للأقباط الكاثوليك إن صوم الميلاد يكون أقل من صوم القيامة والقداسات فيه تكون أغلبها يوم الأحد ويوجد نهضة روحية طوال الوقت وتكون عن موضوع ميلاد المسيح طوال الأسبوعين.



وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع إن الكنيسة الكاثوليكية طوال الوقت تدعو للسلام ووقف نزيف الدماء في فلسطين، وجاء ذلك بناء على دعوة البابا فرنسيس وكان هناك صوم مخصص لنية السلام في العالم، بالإضافة إلى القداسات اليومية والصلوات من أجل السلام في العالم.