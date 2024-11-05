اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وكالات أمريكية: روسيا تصعد جهودها لتخريب الانتخابات وبث الخوف فى الناخبين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 12:20 م
وكالات أمريكية: روسيا تصعد جهودها لتخريب الانتخابات وبث الخوف فى الناخبين التصويت فى انتخابات امريكا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن "جماعات روسية" وخصوم أجانب أخرين لأمريكا قد أطلقوا حملة ممتدة من التضليل المعلوماتى لتقويض الثقة فى الانتخابات الأمريكية، ويشعر كبار المسئولين الأمريكيين بالقلق من أن جهود موسكو قد تواصل زرع الاضطراب الاسياسى حتى موعد التصديق على نتائج الانتخابات فى يناير المقبل.

 

فقبل ساعات قليلة من موعد فتح مراكز الاقتراع فى انتخابات أمريكا 2024، التي تشير استطلاعات الرأى إلى أنها شديدة التقارب منذ عقود، أصدرت وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون والدفاع عن الانتخابات بيانات يشددا مجددا وبكلمات قوية على مخاوفهم.

 

وفى بيان مشترك، قال كل من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية والإف بى أى إن الخصوم الأجانب بقيادة روسيا كانوا يجرون عمليات تأثير إضافية تهدف إلى تقويض ثقة الراى العام فى  سلامة الانتخابات وإثارة الانقسامات بين الأمريكيين.

 

وفى الأسابيع الأخيرة، كثفت وكالات الاستخبارات بشكل كبير من تحذيراتها. وحذرت قبل أسبوعين من عنف ما بعد الانتخابات. وعلى مدار الأيام العشرة الماضية، أصدروا ثلاث تحذيرات بشأن ما أسموه المحاولات الروسية لتقويض الثقة فى الانتخابات.

 

وقالت جين إيسترلى، مدير وكالة الامن السيبرانى وأمن البنية التحتية إن وكالتها قدمت تحديثات بشكل منتظم الثلاثاء لإبلاغ الجمهور بالتهديدات المتعلقة بالانتخابات.

 

وكانت وكالات الاستخبارات قد حذرت من عمليات التأثير الأجنبية من قبل، والتي بدأت فى انتخابات 2016، وكانت التحذيرات أكثر قوة فى انتخابات 2020. ، لكن هذه التحذيرات لم تكن أبدا بسرعة أو وتيرة ما كان عليه الحال خلال هذا الموسم.

 

وقال البيان الصادر أمس الاثنين أن إيران ظلت تهديد بتأثير أجنبى كبير، وأشار إلى جهود طهران لتقويض حملة ترامب وسرقة وتسريب معلومات من العاملين.







نتائج انتخابات امريكا

مؤشرات انتخابات امريكا

اخر اخبار انتخابات امريكا

موعد نتائج الانتخابات الأمريكية 2024

من الفائز في انتخابات امريكا

اخبار انتخابات آمریکا

موعد اعلان نتائج انتخابات امريكا

موعد انتخابات أمريكا القادمة

موعد نتيجة انتخابات امريكا

نتيجة انتخابات امريكا

انتخابات امريكا 2024

الانتخابات الأمريكية 2024

انتخابات الرئاسة الأمريكية

الانتخابات الامريكية

كامالا هاريس

ترامب

جو بايدن

دونالد ترامب

ترامب وهاريس

presidential election results

when is the result of us election 2024

election results 2024

when is the us election results

us election

election results

usa election

us election 2024

الانتخابات الأمريكية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة