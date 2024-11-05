وزير دفاع الاحتلال: علينا تمديد الخدمة 3 سنوات وتجنيد اليهود المتشددين

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه "يتعين تمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات وتجنيد اليهود المتشددين على نطاق واسع"، وفق ما نقلت عنه الإذاعة العبرية اليوم الثلاثاء.

نقلت صحيفة معاريف أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت صادق على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم.