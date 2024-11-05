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وزير دفاع الاحتلال: علينا تمديد الخدمة 3 سنوات وتجنيد اليهود المتشددين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 06:16 م
وزير دفاع الاحتلال: علينا تمديد الخدمة 3 سنوات وتجنيد اليهود المتشددين وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه "يتعين تمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات وتجنيد اليهود المتشددين على نطاق واسع"، وفق ما نقلت عنه الإذاعة العبرية اليوم الثلاثاء.

نقلت صحيفة معاريف أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت صادق على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم.

وقد تظاهر عشرات المستوطنين اليهود من الحريديم أمام مقر للتجنيد فى تل أبيب رفضا للتجنيد الإجبارى، واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية التى حاولت تفريقهم.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت اثنين من الحريديم، وهم يهود متشددون، خلال مظاهرات ضد تجنيدهم فى القدس وتل أبيب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحتجين الحريديم الرافضين للتجنيد بالجيش الإسرائيلى اشتبكوا مع عناصر الشرطة ووصفوهم بـ"النازيين".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعى، الشرطة الإسرائيلية وهى تحاول تفريق المتظاهرين بالقوة.

 







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