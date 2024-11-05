وزير المالية: إطلاق مبادرة لتوطين صناعة المحمول قريبا

نور على

قال أحمد كجوك، وزير المالية إن دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية هدفها لتشجيع قطاع السياحة والإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وأشار وزير المالية إلى أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق مبادرة لـ توطين صناعة الهاتف المحمول قائلا: "قطعنا شوطا للتفاوض مع كثير من الشركات وأصبجت جاهزة للتطبيق، كما نعمل أيضا مع وزارة البترول لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى للمواطن وهو أمر سيحقق وفرا لصاحب السيارة.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية، بيانا بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان.