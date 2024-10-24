وزير السياحة والآثار: العلاقات المصرية الإيطالية قوية وتاريخية

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قال وزير السياحة والآثار شريف فتحى، إن العلاقات المصرية الإيطالية قوية وطيبة وهناك تعاون كبير بين البلدين ولدينا رؤية مشتركة فى دعم قطاع السياحة.

وأضاف الوزير -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالغردقة- نعمل حاليا علي ما يسمى بالمتاحف المتنقلة وقريبا سوف يكون هناك متحفان أثريان متنقلان في إيطاليا وننتظر الآن استكمال الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا فى مجال ترميم الآثار بين البلدين نظرا لخبرة الجانب الإيطالي في هذا المجال، كما أن هناك تعاونا فى مجال البحث وتسجيل الآثار.

وأوضح الوزير -خلال زيارته لمدينة الغردقة اليوم لافتتاح أحد المدارس الفندقية - أن مصر تقوم بجهود كبيرة جدا فى قطاع السياحة والاهتمام بتنوع الأسواق السياحية والتسويق للمنتج السياحي، كما أن هناك استثمارات فى الساحل الشمالي بجانب الاستثمار فى سيوة وشبكة طرق قوية وبنية أساسية وكل ذلك يعد إضافة كبيرة لقطاع السياحة، والتي سوف تعمل علي جذب استثمارات جديدة فى قطاع السياحة.

ولفت إلى وجود استثمارات جديدة فى السياحة النيلية وبناء أسواق جديدة وتنوع الأسواق السياحية.

وأكد شريف فتحي على أهمية تكرار تجربة المدرسة الفندقية لانعكاس ذلك على التدريب وإتاحة فرص عمل كبيرة للشباب، موضحا أنه يوجد لدينا منشآت قائمة بالفعل تحتاج فقط لمبادرات القطاع الخاص ونحن سوف ندعم هذه المبادرات الجادة والتي سوف ترفع من كفاءة العاملين بقطاع السياحة وتزيد من خبراتهم.

ويذكر أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي ، ودانييلا سانتاكي، وزيرة السياحة الإيطالية، قد افتتحا في وقت سابق اليوم أحد المدارس الفندقية، بمدينة الغردقة، بحضور السفير الإيطالى بالقاهرة، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وكامل أبو على، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر.