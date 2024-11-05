وزارة الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث السابع لقراءة كتاب (صحيح البخارى) بالإسناد غدا

كتب لؤى على

تطلق وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الأربعاء القادم الموافق 6/11/2024 مجلس الحديث السابع لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) بالإسناد من مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) عقب صلاة العصر.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة، وعقد المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويحاضر في المجلس الحديثي السابع كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم :‏ أ.د. محمد نصر دسوقي اللبان - العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط ، وأ.د.م. أحمد نبوي مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة ‏الأزهر، وأ.د.م. أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.