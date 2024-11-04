وزارة الأوقاف تحذر من مخاطر الإلحاد بـ100 ندوة علمية فى المحافظات

تنظم وزارة الأوقاف، اليوم عقب صلاة العشاء، 100 ندوة علمية في المساجد الكبرى بالمحافظات تحت عنوان: "من العواقب المدمرة للإلحاد: الانهيار الأخلاقى للفرد والمجتمع"، وذلك في إطار جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.
وحددت الأوقاف، المساجد المشاركة في الندوة العلمية على النحو التالي:
مساجد القاهرة:
مسجد الرحمن الأحمر بالرحاب- القاهرة الجديد، و مسجد خاتم المرسلين- الشروق، ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها)- الدرب الأحمر، ومسجد الأشراف بالبركة.
مساجد القليوبية:
مسجد عبد الفتاح قمر- بنها، ومسجد المجمع الإسلامي- الحي الأول- العبور، و مسجد الفران- الدير - طوخ، و مسجد الساحة الجديد-شبين القناطر.
مساجد الغربية:
مسجد الشيخة صباح-طنطا أول، و مسجد سيدي أحمد البدوي- طنطا أول، و مسجد أبو الفضل الوزيري– المحلة الكبرى، ومسجد الدماطي بطنطا.
مساجد الدقهلية:
مسجد الكبير قولنجيل بمدينة المنصورة، و مسجد النصر بمدينة المنصورة ، و مسجد الرحمة– مدينة دكرنس، ومسجد الكبير - ميت أبو الحسين – أجا.
مساجد الإسماعيلية:
مسجد الرحمن- المحطة، مسجد الإيمان والتقوى- الشيخ زايد- الإسماعيلية.
مساجد كفر الشيخ:
مسجد الكبير - سيدي سالم غرب، و مسجد الخياط- كفر الشيخ غرب،و مسجد سيدي طلحة- كفر الشيخ غرب، ومسجد التحرير- كفر الشيخ غرب، و مسجد البرهامي– دسوق قبلي، و مسجد الشريف- دسوق قبلي، زمسجد الشريف –محلة مالك- دسوق بحري.
مساجد مطروح:
مسجد عطيوة - شرق مطروح.
مساجد الوادي الجديد:
مسجد البساتين الكبير – الخارجة، ومسجد الشلايلة- موط- الداخلة.
مساجد بني سويف:
مسجد الإيمان – ش المدارس - بندر بني سويف، ومسجد عمر بن عبد العزيز - بندر بني سويف، ومسجد عمار بن ياسر – الحي الأول – شرق النيل - بندر بني سويف، ومسجد الحاج حزين - ميدان مولد النبي - بندر بني سويف.
مساجد أسيوط
مسجد الفردوس – السادات- جنوب المدينة، مسجد الأموي الكبير- العتبة الزرقاء- غرب المدينة، ومسجد هانم بسيوني-شرق المدينة، والمسجد الكبير بالوليدية- شمال المدينة، ومسجد المجاهدين- غرب أسيوط، و مسجد التقوى- ش ثابت- أسيوط، ومسجد عمر مكرم- أسيوط.
مساجد البحر الأحمر:
مسجد المركز الإسلامي – سفاجا
مساجد المنوفية:
مسجد الأنصار - شبين الكوم، ومسجد القصاص- كفر طنبدي، ومسجد الرؤوف الرحيم- شبين الكوم، ومسجد أبو المكارم- شبين الكوم.
مساجد سوهاج:
مسجد الشهيد عبد المنعم رياض- سوهاج، ومسجد الحق – سوهاج، والمسجد الكبير- بني حميل، ومسجد آل نفادي – طهطا، ومسجد الحاج عبد العال- طهطا.
مساجد الأقصر:
مسجد أبو عياد- بندر الأقصر، ومسجد الحرمين- الغريرة، ومسجد أبو شوشة بالإقالتة- القرنة، ومسجد العتيق- كورنيش النيل- إسنا، ومسجد الرضا- أرمنت الحيط، ومسجد العتيق- أرمنت، ومسجد الرحمن- طيبة، ومسجد أبو نعيم- أصفون.
مساجد البحيرة:
مسجد السد العالي- دمنهور، ومسجد الثورة بكفر الدوار، ومسجد ناصر بمدينة دمنهور، ومسجد أبو مندور برشيد.
مساجد الجيزة:
مسجد المدينة المنورة- حدائق الأهرام، ومسجد الإخلاص- أبوصير، ومسجد الهداية- مركز الشباب- الجلاتمة، ومسجد الصباح- الهرم.
مساجد الشرقية:
مسجد الفتح- الزقازيق، ومسجد المجمع الإسلامي بالنخاس- القنايات، ومسجد الملكين- تل راك، والمسجد الكبير – قرية خلف الله - أبو كبير، ومسجد ستيتة نصار- الإبراهيمية، ومسجد المزينين- القرين، ومسجد الإمام عبد الحليم محمود- بلبيس، ومسجد أبو العلا حسان- أبو حماد، ومسجد زاد المعاد- العاشر من رمضان، زمسجد النصر- أبو حماد.
مساجد شمال سيناء:
مسجد المجمع الإسلامي– المساعيد، مسجد أم القرى – العريش.
مساجد السويس:
مسجد المصطفى الملك عبدالله – عتاقة
مساجد الإسكندرية:
مسجد حاتم- سموحة، مسجد حسن علام – سموحة، ومسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر حمدي- القلعة محور المحمودية، ومسجد الشعراوي- لوران.
مساجد جنوب سيناء:
مسجد الزهراء- طور سيناء.
مساجد المنيا:
مسجد مصطفى عمر- دير مواس، ومسجد أبوبكر السمسطاوي– بندر مغاغة، ومسجد الفولي– المنيا الجديدة، زمسجد التحرير – شلبي.
مساجد بورسعيد:
مسجد التوكيلات الملاحية- إدارة الشرق وبور فؤاد.
مساجد أسوان:
مسجد الرضوان- الكرور، ومسجد عبد الرحمن- الكرور.
مساجد دمياط:
مسجد الغربي بالروضة– بندر دمياط، مسجد الدعوة- دمياط الجديد.
مساجد الفيوم:
مسجد الفتح - قحافة- بندر أول الفيوم، ومسجد عبد الله وهبي – بندر ثان، ومسجد الهواري- ترسا، ومسجد والي ميزار - غرب الوادي.
مساجد قنا:
مسجد الخليلية– بندر قنا، ومسجد الأنصار- الشئون
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