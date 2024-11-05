واشنطن تهنئ ساندو بفوزها "التاريخى" برئاسة مولدوفا لولاية ثانية

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هنأت الولايات المتحدة الأمريكية رئيسة مولدوفا مايا ساندو، بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة لجمهورية مولدوفا، حيث أصبحت أول رئيسة في تاريخ البلاد تفوز بولاية ثانية عبر تصويت شعبي، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بالإنجاز التاريخي.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تقديره لشعب مولدوفا على التزامه بمبادئ الديمقراطية التي تجسد إرادته الحقيقية وتمكنه من حماية الانتخابات من محاولات التدخل.

وأكد أن النتائج عكست رغبة الشعب المولدوفي في مواصلة مسيرته نحو مستقبل أوروبي ديمقراطي، مشيراً إلى أن مستوى المشاركة المرتفع في الانتخابات يدل على هذا التوجه، وأن محاولات التأثير على العملية الانتخابية باءت بالفشل.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي البيان بالتأكيد على دعم الولايات المتحدة لشعب مولدوفا في سعيه لتحقيق مستقبل ديمقراطي مزدهر وأوروبي.