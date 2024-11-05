اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 02:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: هاريس تتقدم بفارق ضئيل على ترامب فى أحدث استطلاع الرأى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:00 ص
واشنطن بوست: هاريس تتقدم بفارق ضئيل على ترامب فى أحدث استطلاع الرأى هاريس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تتقدم بفارق طفيف على الرئيس السابق دونالد ترامب في استطلاع رأي وطني جديد صدر قبل ساعات من يوم الانتخابات الرئاسية المقرر اليوم الثلاثاء.


وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع الوطني الأخير الذي أجرته NPR وPBS News وMarist أظهر أن هاريس حصلت على دعم 51 % من الناخبين المحتملين، بينما حصل ترامب على 47 % بينما اختار اثنان في المائة من الناخبين المحتملين مرشحين آخرين.


ويعلق المرشحان آمالهما في الغالب على سبع ولايات متأرجحة، حيث تشير استطلاعات الرأي أيضًا إلى سباق متقارب، لكن الاستطلاع الوطني تضمن بعض النتائج التي سارع الديمقراطيون إلى تسليط الضوء عليها باعتبارها مشجعة لهاريس بغض النظر عن ذلك.


ووجد الاستطلاع أن هاريس قلصت تقدم ترامب بين الناخبين الذكور إلى أربع نقاط مئوية، بعد أن كان 16 نقطة في الاستطلاع السابق. وتستمر في التفوق بشكل واضح على ترامب بين الناخبات المحتملات، بنسبة 55% مقابل 44% - وإن لم يكن ذلك بنفس القدر الذي كان عليه في الاستطلاع الأخير.


وفي الاستطلاع، انقسم الناخبون المحتملون بالتساوي تقريبًا بشأن المرشح الذي سيكون أفضل للاقتصاد، وهي القضية التي كان ترامب يتمتع فيها بميزة منذ فترة طويلة، بحسب الصحيفة.


وأجري الاستطلاع الأخير من الخميس إلى السبت بين 1297 ناخبًا محتملًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكان هامش الخطأ زائد أو ناقص 3.5 نقطة مئوية.







نتائج انتخابات امريكا

مؤشرات انتخابات امريكا

اخر اخبار انتخابات امريكا

موعد نتائج الانتخابات الأمريكية 2024

من الفائز في انتخابات امريكا

اخبار انتخابات آمریکا

موعد اعلان نتائج انتخابات امريكا

موعد انتخابات أمريكا القادمة

موعد نتيجة انتخابات امريكا

نتيجة انتخابات امريكا

انتخابات امريكا 2024

الانتخابات الأمريكية 2024

انتخابات الرئاسة الأمريكية

الانتخابات الامريكية

كامالا هاريس

ترامب

جو بايدن

دونالد ترامب

ترامب وهاريس

presidential election results

when is the result of us election 2024

election results 2024

when is the us election results

us election

election results

usa election

us election 2024

الانتخابات الأمريكية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة