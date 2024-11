هاريس تطرق أبواب الأمريكيين من أجل دعوتهم للتصويت لصالحها.. فيديو

ظهرت المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، في فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بطرق أبواب المنزل من أجل دعوة المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية بالتصويت لصالحها.

وتقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نفسها للناخب الأمريكي تحت عنوان "مرشح الطبقة المتوسطة"، وسط آمال متزايدة في أن تكون أول رئيس امرأة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقق الحلم الذي فشلت في إحرازه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي خسرت الانتخابات الأمريكية 2016 أمام دونالد ترامب.

Kamala Harris knocking on doors in Pennsylvania ahead of tomorrow’s election.



