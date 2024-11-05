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الفيضانات تقطع الكهرباء عن مركز للاقتراع فى انتخابات رئاسة أمريكا بولاية ميسورى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 05:45 م
الفيضانات تقطع الكهرباء عن مركز للاقتراع فى انتخابات رئاسة أمريكا بولاية ميسورى فيضانات - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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تسببت الفيضانات في انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الاقتراع في ولاية ميسورى بعد فتح باب التصويت فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وجعلت الوصول إلى مركز آخر صعبا، وأغلقت عشرات الطرق فى الولاية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء الانتخابات الأمريكية 2024 بعد موسم انتخابي اتسم بأنه غير مسبوق لاسيما مع تعرض المرشح الجمهورى، دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال وانسحاب الرئيس الأمريكى، جو بايدن من السباق قبل 100 يوم فقط لتصبح نائبته كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية.

واتفقت أغلب استطلاعات على أن السباق هذا الموسم متقارب للغاية بحيث يصعب توقع الفائز. وكشف أحدث استطلاع للرأي نشرته صحيفة ذا هيل الامريكية ان كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الامريكية ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب متعادلان في ولايات رئيسية متأرجحة قبل يوم واحد فقط من بدء التصويت.

وهطلت أمطار تجاوزت 7 بوصات في بعض المناطق خلال اليومين الماضيين.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من الفيضانات والفيضانات المفاجئة في مساحة كبيرة من الولاية، تمتد من الزاوية الجنوبية الغربية إلى منطقة سانت لويس في الشرق.

وأدى الفيضان إلى تقطع السبل ببعض السائقين داخل سياراتهم وتعطل خدمة الحافلات على عدة طرق في منطقة سانت لويس.

وفي مقاطعة جيفرسون، الواقعة إلى الجنوب من سانت لويس، حذر مكتب الشريف في بيان صحفي من أن أحد مواقع الاقتراع غير قادر على الوصول إليه بالنسبة للعديد من الناس بسبب الفيضانات.


وفي مقاطعة سانت لويس، تسببت الأحوال الجوية في غمر المعدات الكهربائية في إحدى الضواحي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كنيسة كانت بمثابة مركز اقتراع، حسبما ذكرت صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش .

ويقوم العاملون في مراكز الاقتراع هناك الآن بإدارة الانتخابات باستخدام مولد كهربائي .


وبحسب أسوشيتد برس، فإنه رغم المشاكل، اصطف العديد من الناخبين تحت المطر للإدلاء بأصواتهم.







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