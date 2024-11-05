نقابة النقل البرى: تخصيص حصة من وحدات الإسكان الاجتماعى لصالح الأعضاء

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لعمال النقل البرى، برئاسة أشرف الدوكار عن التنسيق مع الصندوق الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لطرح عدد من الوحدات السكنية بالمدن والمحافظات المصرية لمتوسطى الدخل من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة.



وأوضحت النقابة، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم للأعضاء اعتبارا من يوم 18/11/2024 حتى 24/12/2024 وأهابت النقابة العامة للاعضاء الراغبين فى حجز الوحدات السكنية بسرعة التسجيل.

ويأتى ذلك عقب تلقى أشرف الدوكار، خطابا من هيئة المجتمعات العمرانية، ردا على خطاب النقابة رقم 277 بتاريخ 2024/10/9 بشأن طلب تخصيص نسبة من وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل للسائقين أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار الخطاب، إلى أنه بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى قد أفاد بأنه قام بالإعلان عن طرح عدد من الوحدات السكنية بعدد من المدن والمحافظات لكل من منخفضى ومتوسطى الدخل على أن يتم فتح باب التقدم للمواطنين اعتبارًا من يوم 2024/11/18 حتى 2024/12/24 وعلى أعضاء نقابتكم الموقرة الراغبين فى حجز الوحدات السكنية متابعة إعلانات الصندوق عبر الصحف القومية والموقع الرسمى للصندوق.