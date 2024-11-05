موعد انتهاء فترة حبس عصام صاصا فى قضية المخدرات بعد تأييد الحكم عليه

كتب سليم على

أيدت محكمة جنايات مستانف الجيزة، حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر، في قضية تعاطي وحيازة المواد المخدرة، خلال قيادته سيارته، مما أسفر عن اصطدامه بمواطن أثناء عبوره الطريق الدائري ووفاته ، ليتبقى له فرصة أخيرة وهى الطعن على حكم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم.



وتنتهى فترة حبس صاصا فى يناير 2025 ، حيث إن فترة الحبس يتم احتسابها منذ القبض عليه، وتحفظت أجهزة الأمن على مطرب المهرجانات بعد وصوله إلى مطار القاهرة، صباح السبت 10 أغسطس الماضي، وتم نقله إلى مديرية أمن الجيزة بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتسبب في مصرع موظف، أعلى الطريق الدائري، تحت تأثير المخدر.



وحدد محكمة جنايات مستانف الجيزة ، جلسة 17 نوفمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.



وعاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة عصام صاصا وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل كما عاقبت المتهمين الثالث والرابع غيابيا 10 سنوات، وقال عصام صاصا أمام هيئة المحكمة خلال جلسة محاكمته فى اتهامه بتزوير محرر رسمى، إنه كان فى دبي وتلقى اتصالا هاتفيا من أحد أفراد أسرته لإخباره أنهم حرروا توكيلا لأحد المحامين.

وأضاف صاصا: " قولتهم أما تعملوا التوكيل متسلمهوش لحد، عندما علمت أن التوكيل فيه مشكلة طلبت من شقيقي عدم إرسال التوكيل لأحد".

أضاف شقيق عصام صاصا أمام هيئة المحكمة في اتهامه بتزوير محرر رسمى، انه لم يعلم أن التوكيل الذى حرره لشقيقه مزور، وبعد الانتهاء من تحرير التوكيل تحدثت مع شقيقي عصام واخبرته بتحرير التوكيل، وأخبرنى أنه لا يريد ارسال التوكيل لاي شخص خلال الفترة الحالية".

واستكمل شقيق صاصا : " بعد ما قولت لأخويا لاقيت المتهم الثاني بيكلمنى بيقولى هنروح نستلم مستندات ومضاني على ورق معرفهوش".

وكشفت تحقيقات النيابة ، فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقارى بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.