اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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موظفو "بوينج" يوافقون على اتفاق ينهى إضرابا دام 7 أسابيع

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 11:48 ص
موظفو "بوينج" يوافقون على اتفاق ينهى إضرابا دام 7 أسابيع بوينج ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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وافق عمال شركة بوينج المضربون مسودة اتفاق اجتماعى جديد، يضع نهاية لإضراب دام أكثر من سبعة أسابيع لنحو 33 ألف موظف فى الولايات المتحدة والذى كلف الشركة ومورديها أكثر من عشرة مليارات دولار.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنه بعد رفض عرضين سابقين، أشارت نقابة "أي أيه أم ديستريكت 751" الفرعية للميكانيكيين إلى أنها وافقت بنسبة 59% على الاتفاقية التي تنص على زيادة في الرواتب قريبة جدا من مطالبها، ولكن لا تتضمن استعادة نظام التقاعد القديم.

ومن المفترض الآن أن تتم إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالكامل خلال عدة أسابيع، في سياق دقيق بالنسبة لشركة "بوينج".

وقالت النقابة إن العمال يمكنهم استئناف أنشطتهم غدا الأربعاء، وسيعودون جميعا إلى العمل بحلول 12 نوفمبر الجاري على أبعد تقدير ولكن شركة "بوينج" حذرت مسبقا من أن بعض الموظفين سيضطرون إلى تلقي تدريب مهني مرة أخرى، بسبب مقدار الوقت الذي مر خلال الإضراب.

ووفقا للمحللين، كلف الإضراب شركة بوينج نحو 100 مليون دولار يوميا من الإيرادات المفقودة ودفع الوضع المجموعة إلى القيام بعملية جمع أموال كبيرة من المستثمرين الأسبوع الماضى.
 







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