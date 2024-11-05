اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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من العقارات إلى التأرجح بين الحزبين .. محطات فى حياة ترامب قبل دخول البيت الأبيض.. إنفوجراف

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 08:19 م
من العقارات إلى التأرجح بين الحزبين .. محطات فى حياة ترامب قبل دخول البيت الأبيض.. إنفوجراف محطات فى حياة ترامب

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سواء فاز أو خسر، سيظل ترامب حالة استثنائية فى التاريخ الأمريكي، يحمل قائمة ألقاب تاريخية طويلة، أبرزها أول رئيس أمريكى يواجه مساءلتين من الكونجرس، وأول رئيس أمريكى على الإطلاق يتم توجيه اتهامات إليه وإدانته فيها.

ولا يكتفى ترامب بما حققه حتى الآن وهو يقترب من الثمانين، بل يطمح للمزيد، ويسعى لتحطيم استثناء جروفر كليفلاند، الذى يعد الوحيد بين قائمة رؤساء أمريكا الذى حكم لفترتين غير متتابعتين. وبعد مغادرته البيت الأبيض عام 2020 محملا بخيبة أمل ومظالم لا تزال مستمرة إلى الآن، يحلم بالعودة من جديد ليواصل كتابة التاريخ.
وفي هذا الإنفوجراف نرصد محطات فى حياة ترامب قبل دخول البيت الأبيض.

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1971
تولي إدارة شركة والده العقارية وغير اسمها لـ"مؤسسة ترامب".

1987
طرح كتابه "فن الصفقة"، وكان ضمن قائمة الأكثر مبيعاً.
انضم إلى الحزب الجمهوري، واستقل بعد عامين.

2001
انضم لأشهر للحزب الديمقراطي.

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2004
ظهر في برنامج "المتدرب" الذي استمر 14 موسم، ويمنح الفائز خلاله عقد عمل لدي ترامب.

2005
تزوج من ميلانيا ترامب (ثالث زوجاته).

2009
عاد إلى الحزب الجمهوري

2016
نال بطاقة الترشح لانتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون
يناير 2017
حلف اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الأمريكي الـ 45







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