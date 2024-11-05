مفتى الجمهورية يوضح حكم تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه

كتب لؤى على

ما حكم تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه؟ لى صديقٌ لا يعجبه اسمه الذى سُمِّى به؛ لأنه يظن أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ويريد أن يغير هذا الاسم، فهل يجب شرعًا تغيير ذلك الاسم إلى اسم آخر؟، سؤال أجاب عنه الدكتور نظير محمد عياد ، مفتى الجمهورية، وجاء الجواب كالآتى:

تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك، ويُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التى تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقى ونحوهما؛ لما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضى الله عنهما: أن أَبَاهُ جَاءَ إلى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخارى فى "صحيحه".

وما عدا ذلك فيبقى فى دائرة الإباحة التى يستوى فيها تغيير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير أن وجد سببه.