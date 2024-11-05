مصرع شخص وإصابة 12 فى تصادم ميكروباصين على الطريق الدولى ببرج العرب

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهد طريق برج العرب الدولي الساحلي مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم ميكروباصين، مساء اليوم الثلاثاء، بالطريق الدولي الجديد غرب الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الدولي الجديد، اتجاه مطار برج العرب، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة اصطدام سيارتي ميكروباص بالطريق المشار إليه، ما أدى إلى تحطمهما وتلفيات كبيرة.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بإصابات تتراوح بين كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كرموز ومستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على جهات التحقيق.