محافظ جنوب سيناء يشهد افتتاح معرض لندن للسياحة العالمية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، افتتاح معرض السياحة العالمي (WTM) وشارك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير السياحة والآثار للترويج للفرص السياحية والاستثمارية في مصر، حيث جرى استعراض إمكانات مصر السياحية وطرح فرص استثمارية متنوعة.

وقام المحافظ بجولة في الجناح المصري بالمعرض، حيث التقى ممثلي ومستثمري شركات السياحة المصرية والعربية، بالإضافة إلى ممثلي شركات من مختلف الجنسيات الدولية، وذلك بهدف تعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون السياحي في جنوب سيناء.

كما عقد الدكتور خالد مبارك اجتماعًا مع السيدة جينيت برادبري، العضو الفخري في الغرفة التجارية المصرية البريطانية، والتي تُعد من الشخصيات الرائدة في مجال الاستثمار السياحي، حيث تمتلك استثمارات ضخمة في مصر منذ عام 2002، وخلال الاجتماع، أشادت السيدة برادبري بالتطور الذي تشهده مصر حاليًا وبما أحرزته من تقدم في مختلف القطاعات، مما انعكس إيجابًا على جودة السياحة والبنية التحتية.

واستعرض المحافظ مشروع “التجلي الأعظم” كفرصة استثمارية متميزة ودعا المستثمرين للمشاركة في إدارته، بما يسهم في تحويله إلى وجهة سياحية عالمية رائدة، كما وجه دعوة لشركات السياحة البريطانية والمستثمرين لزيارة جنوب سيناء للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الاستراتيجية التنموية الجديدة، وذلك بحضور ممثلي الإعلام الدولي.

وفي حديثه حول تعزيز عدد السائحين البريطانيين، أشار المحافظ إلى أهمية السوق البريطاني، حيث تحتل االسوق البريطانية إحدى أهم الاسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مدن جنوب سيناء مع روسيا وتركيا وإيطاليا.

وأكد أن محافظة جنوب سيناء تسعى لتطوير البنية التحتية السياحية بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات السياحة العالمية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر مع الجانب البريطاني في المستقبل.