محافظ القاهرة: العاصمة شهدت تطورا غير مسبوق فى البنية التحتية والإسكان

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي بمدينة القاهرة هو حدث كبير، حيث احتفلت مدينة القاهرة هذا العام بمرور 1055 على إنشائها، فهى مدينة تجمع بين تاريخ الأجداد والحداثة.

وأضاف محافظ القاهرة، فى كلمته خلال الجلسة النقاشية التى عقدتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLG-A على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي، أن العاصمة شهدت خلال الـ 10 سنوات الماضية تطورًا حضريًا غير مسبوق في مجالات البنية التحتية، والإسكان ، والقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى شبكة الطرق القومية التي أطلق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى شرايين حياة، حيث ساهمت في الربط بين شرق القاهرة وجنوبها، وبين القاهرة والمحافظات المجاورة.

وأكد محافظ القاهرة أن هدفنا هو خدمة المواطنين وحل مشاكلهم، ولدينا رؤية لتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية باعتبارهم شركاء اساسين في تحسين جودة الحياة ، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بعمل تجربة جديدة في منطقة عزبة الهجانة وهي التطوير بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القاهرة لن تدخر جهدا في سبيل نجاح استضافة القاهرة لقمة أفريسيتي المقرر عقدها في 2025 لتكون إضافة لأعمال وإنجازات منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.

وأكد محافظ القاهرة أن الجهد الذى تقدمه المنظمة يبرز إرادة المدن الافريقية لتحقيق التغيير وتقديم الرؤى لمواجهة التحديات التي تواجهها مدننا.

ومن جانبه، أكد جان بيير امباسي سكرتير عام المنظمة أن المنظمة تعول على قدرة مصر لإنجاح مؤتمر الافريسيتى الذى تنظمه القاهرة فى الفترة من 1 - 5 ديسمبر 2025 حيث يعد أهم مؤتمر بعد المنتدى الحضرى العالمى ، مشيرًا إلى أن القاهرة هى أكبر مدن القارة تاريخُا ونموذجًا للتطور الحضرى.

وأضاف سكرتير عام المنظمة أن أعمال التطوير الحضرى والعمرانى التى تحدث فى مصر تعد نموذجًا للعمل فى أفريقيا.

شارك فى الجلسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجان بيير امباسي سكرتير عام المنظمة، والسفير د. محمد حجازي ، مدير المكتب الإقليمي لمكتب شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية.