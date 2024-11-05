اليوم السابع
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عربية فشار ولعبة بينجو.. كيف تتابع السفارة الأمريكية الانتخابات.. صور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 09:54 م
عربية فشار ولعبة بينجو.. كيف تتابع السفارة الأمريكية الانتخابات.. صور ترامب وهاريس
كتبت : رباب فتحي

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تابعت السفارة الأمريكية بالقاهرة فعاليات الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 والتي يتنافس فيها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات توصف بأنها قريبة للغاية ولن تعلن نتيجتها بشكل سريع.

وفي إطار احتفالية نظمتها السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج في المركز الثقافي الأمريكي داخل السفارة الأمريكية، تابع الأمريكيون سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال شاشات التلفزيون التى عرضت الأخبار من شبكة ايه بي سي نيوز الأمريكية.

وخلال الفعالية تم توزيع الفشار من خلال عربة مخصصة لتوزيع علب الفشار على الحضور باعتبار أن هذا طقس يتبعه الأمريكيون عندما يتابعون التلفزيون والأفلام وكذلك الانتخابات، كما تم توفير لعبة بينجو الشهيرة بين الأمريكيين والتي تشبه الكلمات المتقطعة. وهى عبارة عن كلمات يتم ذكرها خلال الكلمات التي يلقيها المسئولين ومن يكملها بشكل أفقي أو عمودي أولاً سيفوز.

وقالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة ، هيرو مصطفى جارج إن الانتخابات الأمريكية تعد أحد أشكال الديمقراطية الأمريكية التى يقرر فيها الشعب ليس فقط الرئيس ونائب الرئيس وإنما أعضاء الكونجرس وقضاة المحكمة العليا وغيرهم من المسؤولين المحليين في الولايات المختلفة.

وتحدثت عن سير الانتخابات الأمريكية وقالت إن النتيجة لن تحسم الليلة. وأكدت أن الأمريكيين هم من يختارون الفائز، وتحدثت عن الديمقراطية الأمريكية وكيفية عملها ومنحها فرصا متساوية للجميع مشيرا إلى كونها ابنة مهاجرين من أربيل العراق، وتحدثت عن دور الإعلام في الانتخابات الأمريكية.

وفي احتفالية بالانتخابات الأمريكية ، أتيحت نماذج لاوراق الاقتراع من عدة ولايات. حيث تختلف ورقة الاقتراع من ولاية لأخرى

 

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السفارة الامريكية بالقاهرة

 

WhatsApp Image 2024-11-05 at 9.32.53 PM
السفارة الامريكية بالقاهرة

 

WhatsApp Image 2024-11-05 at 9.32.54 PM (1)
السفارة الامريكية بالقاهرة 
 
 
 
WhatsApp Image 2024-11-05 at 9.32.54 PM
السفارة الامريكية بالقاهرة

 

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السفارة الامريكية بالقاهرة

 


 







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