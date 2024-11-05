اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الحزب الديمقراطي بواشنطن: نسعى للفوز بالكونجرس نظرا لأهميته

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 09:38 م
رئيس الحزب الديمقراطي بواشنطن: نسعى للفوز بالكونجرس نظرا لأهميته الانتخابات الأمريكية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال تشارلز ويلسون، رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن، إن الكثيرين لا ينتبهون تماما إلى الكونجرس رغم أهميته، والحزب الديمقراطي يسعى لكسب مجلس النواب، وهناك الكثير من العمليات والزخم التي تدور داخل أروقة الحزب، وبالنسبة لمجلس الشيوخ هناك بعض التغييرات ولا سيما في ولاية تكساس وميرلاند.

وأضاف "ويلسون"، خلال لقاء مع الإعلامية جيهان منصور، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحزب الديمقراطي لن يسيطر على مجلس النواب فقط، ولكن الشيوخ أيضا، حيث سيكون هناك مساواة في كلا المجلسين، وعندما تفوز كامالا هاريس في الانتخابات ستستمر في العمل مع الجمهوريين والديمقراطيين في هذا الشأن، وحدوث عدالة وتوازن.

وأشار إلى أنه متشوق ولديه الكثير من الآمال، وكل ما يظهر الليلة سيكون له تأثير كبير، والشعب الأمريكي سيكون له رسالة مليئة بالإيجابية للعالم أجمع خلال هذه الانتخابات، بعيدا عن السرديات التي تهاجم حقوق النساء.

 







الانتخابات الأمريكية

نتائج انتخابات امريكا

مؤشرات انتخابات امريكا

اخر اخبار انتخابات امريكا

موعد نتائج الانتخابات الأمريكية 2024

من الفائز في انتخابات امريكا

اخبار انتخابات آمریکا

موعد اعلان نتائج انتخابات امريكا

موعد انتخابات أمريكا القادمة

موعد نتيجة انتخابات امريكا

نتيجة انتخابات امريكا

انتخابات امريكا 2024

الانتخابات الأمريكية 2024

انتخابات الرئاسة الأمريكية

الانتخابات الامريكية

كامالا هاريس

ترامب

جو بايدن

دونالد ترامب

ترامب وهاريس

presidential election results

when is the result of us election 2024

election results 2024

when is the us election results

us election

election results

usa election

us election 2024

الانتخابات الامريكية 2024

انتخابات امريكا

كم الساعة الان في امريكا

نتيجة الانتخابات الامريكية

نتائج الانتخابات الامريكية

موعد اعلان نتيجة الانتخابات الامريكية

هاريس

مرشحين انتخابات أمريكا 2024




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة