دراسة للصحة العالمية تسرد أهم مسببات للأمراض المتوطنة وتحتاج لقاحات عاجلة

كتبت أمل علام

نُشرت اليوم دراسة جديدة لـ منظمة الصحة العالمية في مجلة eBioMedicine حددت منظمة الصحة العالمية 17 مسبباً للأمراض التي تسبب بانتظام أمراضاً في المجتمعات باعتبارها أولويات قصوى لتطوير لقاحات جديدة. وتُعد دراسة منظمة الصحة العالمية أول جهد عالمي لتحديد أولويات مسببات الأمراض المتوطنة بشكل منهجي بناءً على معايير تشمل العبء المرضي الإقليمي وخطر مقاومة مضادات الميكروبات والتأثير الاجتماعي والاقتصادي.

وتؤكد الدراسة على الأولويات طويلة الأمد فيما يتعلق بأبحاث وتطوير اللقاحات، بما في ذلك لقاحات فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل - وهي 3 أمراض تودي مجتمعة بحياة ما يقرب من 2.5 مليون شخص كل عام.

وتحدد الدراسة أيضًا مسببات الأمراض مثل العقدية المجموعة أ والكلبسيلا الرئوية كأولويات قصوى لمكافحة الأمراض في جميع المناطق، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتطوير لقاحات جديدة لمسببات الأمراض التي أصبحت مقاومة بشكل متزايد للمضادات الحيوية.

قالت الدكتورة كيت أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية: "في كثير من الأحيان، كانت القرارات العالمية بشأن اللقاحات الجديدة مدفوعة فقط بعائد الاستثمار، وليس بعدد الأرواح التي يمكن إنقاذها في المجتمعات الأكثر ضعفًا. تستخدم هذه الدراسة الخبرة والبيانات الإقليمية الواسعة لتقييم اللقاحات التي لن تقلل بشكل كبير من الأمراض التي تؤثر بشكل كبير على المجتمعات اليوم فحسب، بل ستقلل أيضًا من التكاليف الطبية التي تواجهها الأسر والأنظمة الصحية".

طلبت منظمة الصحة العالمية من الخبراء الدوليين والإقليميين تحديد العوامل الأكثر أهمية بالنسبة لهم عند اتخاذ قرار بشأن اللقاحات التي يجب تقديمها واستخدامها. أدى تحليل هذه التفضيلات، جنبًا إلى جنب مع البيانات الإقليمية لكل مسبب مرض، إلى تحديد 10 مسببات أمراض ذات أولوية لكل منطقة من مناطق منظمة الصحة العالمية. تم بعد ذلك توحيد القوائم الإقليمية لتشكيل القائمة العالمية، مما أدى إلى تحديد 17 مسببًا مرضيًا متوطنًا ذا أولوية تحتاج إلى البحث والتطوير واستخدام لقاحات جديدة لها.

تدعم هذه القائمة العالمية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للمسببات المرضية المتوطنة للبحث والتطوير في مجال اللقاحات هدف أجندة التحصين 2030 المتمثل في ضمان استفادة الجميع، في جميع المناطق، من اللقاحات التي تحميهم من الأمراض الخطيرة. توفر القائمة قاعدة أدلة عادلة وشفافة لتحديد الأجندات الإقليمية والعالمية للبحث والتطوير في مجال اللقاحات الجديدة وتصنيعها، وتهدف إلى إعطاء الأكاديميين والممولين والمصنعين والدول اتجاهًا واضحًا حول المجالات التي يمكن أن يكون للبحث والتطوير في مجال اللقاحات فيها أكبر تأثير.

إن هذا التمرين العالمي لتحديد الأولويات فيما يتعلق بمسببات الأمراض المتوطنة، يكمل مخطط البحث والتطوير لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة ، والذي حدد مسببات الأمراض ذات الأولوية التي يمكن أن تسبب أوبئة أو جوائح مستقبلية، مثل كورونا أو متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس).

وتشكل نتائج هذا التقرير الجديد عن مسببات الأمراض المتوطنة جزءًا من عمل منظمة الصحة العالمية لتحديد ودعم أولويات البحث واحتياجات برامج التحصين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لإعلام أجندة البحث والتطوير العالمية للقاحات، والتقدم الاستراتيجي في تطوير واستيعاب اللقاحات ذات الأولوية، وخاصة ضد مسببات الأمراض التي تسبب أكبر عبء على الصحة العامة وأكبر تأثير اجتماعي واقتصادي.

قائمة مسببات الأمراض المتوطنة ذات الأولوية لمنظمة الصحة العالمية..

توجد لقاحات لمسببات الأمراض في مراحل مختلفة من التطوير.

مسببات الأمراض التي تتطلب إجراء بحوث لقاحية..

العقدية المجموعة أ

فيروس التهاب الكبد الوبائي سي

فيروس نقص المناعة البشرية-1

الكلبسيلة الرئوية.

مسببات الأمراض التي تحتاج إلى مزيد من التطوير للقاحاتها..

فيروس مضخم للخلايا،

فيروس الأنفلونزا (لقاح ذو حماية واسعة النطاق)

أنواع الليشمانيا

السالمونيلا غير التيفية

نوروفيروس

المتصورة المنجلية (الملاريا)

أنواع الشيجيلا

المكورات العنقودية الذهبية.

مسببات الأمراض التي تقترب اللقاحات منها من الحصول على الموافقة التنظيمية أو التوصية السياسية أو التقديم..

فيروس حمى الضنك،

العقدية المجموعة ب،

البكتيريا القولونية المسببة للأمراض خارج الأمعاء،

بكتيريا السل،

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)،