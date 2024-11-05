جانتس عن إقالة وزير دفاع الاحتلال: إقالة سياسة على حساب أمن الدولة

كتب عبد الوهاب الجندى

علّق العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، قائلا: "هي إقالة سياسة على حساب أمن الدولة"، بحسب ما كتب على حساباته.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو تعليقا على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، إنه "في الأشهر القليلة الماضية انكسرت الثقة وتم اكتشاف فجوات كبيرة بيننا في إدارة الحملة".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أقال وزير الدفاع جالانت. وذكرت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، عيّن وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا منه.

وفي آخر ظهور لجالانت، كان أثتاء تفقد قوات جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه سيتعين تمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات وتجنيد المتدينين المتشددين على نطاق واسع.

ونقلت صحيفة معاريف أن جالانت صادق على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم.

وقد تظاهر عشرات المستوطنين اليهود من الحريديم أمام مقر للتجنيد فى تل أبيب رفضا للتجنيد الإجبارى، واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية التى حاولت تفريقهم.