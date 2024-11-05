تختلف من ولاية لأخرى.. شاهد أكبر بطاقة اقتراع فى الانتخابات الأمريكية

كتبت : رباب فتحى

تختلف بطاقات الاقتراع فى انتخابات الرئاسة الأمريكية من ولاية إلى آخري ، وفق القوانين والقواعد المنظمة لإدارة الولايات.

وبالتزامن مع التصويت في الانتخابات الأمريكية 2024 ، التي يتنافس فيها دونالد ترامب وكامالا هاريس، عرضت السفارة الأمريكية لدي القاهرة نماذج لبطاقات الاقتراع المختلفة ، حيث جاءت ولاية أوهايو كأكبر بطاقة انتخابية ، حيث لا يختار الناخبين الرئيس ونائبه فقط ، وإنما يتم التصويت علي أعضاء الكونجرس وقضاة المحكمة العليا ، بخلاف غيرها من الولايات.



بطاقة اقتراع ولاية اوهايو



بطاقة اقتراع ولاية اوهايو

ونظمت السفارة الأمريكية خلية عمل لمتابعة الانتخابات ، تضمنت جوانب ترفيهية لأسر العاملين بالسفارة والأمريكيين المقيمين في القاهرة، حيث حرصت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفي جارج علي المشاركة والتعليق علي سير العملية الانتخابية.



بطاقة اقتراع اوهايو

ويتسم النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية بالكثير من التعقيدات ، فلا يتم اختيار الرئيس وفق الانتخاب المباشر فقط، وإنما من خلال اختيار أعضاء المجمع الانتخابي والذي تم تدشينه من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة فى الدستور كحل وسط جزئي بين انتخاب الرئيس بتصويت فى الكونجرس وانتخاب الرئيس بالتصويت الشعبى للمواطنين المؤهلين.

والمجمع الانتخابى أو "Electoral college" ليس مكانا، بل هو عملية اختيار الأعضاء الناخبين، واجتماعهم، حيث يصوتون لاختيار الرئيس ونائب الرئيس. ويتم عد أصوات أعضاء المجمع الانتخابى من قبل الكونجرس.

ويتكون المجمع من 538 من المندوبين، وللفوز بالرئاسة، يحتاج المرشح لتأمين أغلبية 270 صوتا. ويمثل كل ولاية فى المجمع الانتخابى نفس عدد من يمثلها فى الكونجرس؛ ناخبا أو مندوباً عن كل عضو فى مجلس النواب، بالإضافة إلى اثنين لمجلس الشيوخ.

ويخصص لمقاطعة كولومبيا ثلاثة ناخبين، ويتم معاملتها كولاية فى المجمع الانتخابى بموجب التعديل 23 للدستور الأمريكي.

ويلتزم المندوبون بالتصويت لصالح المرشح الذي يختاره الناخبون في الولاية نفسها، ويحصل المرشح صاحب أعلى الأصوات على جميع أصوات المجمع الانتخابي في الولاية، بينما لا يحصل منافسه على شيء، وذلك باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين تقسمان أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.