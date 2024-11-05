بن غفير: أهنئ نتنياهو على إقالة جالانت لأنه كان يعوق تحقيق أهداف الحرب

كتب عبد الوهاب الجندى

قدم وزير الأمن القومي في سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التهنئة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وبحسب إعلام عبري، قال بن غفير: أهنئ نتنياهو على خطوة إقالة جالانت لأن وجوده كان يعوق تحقيق أهداف الحرب".

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع بدلا من يوآف جالانت، وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا منه، وزيرا جديدا للدفاع في إسرائيل، كما عين غدعون ساعر وزيرا جديدا للخارجية.

وبرر نتنياهو قراره بإقالة جالانت بأزمة الثقة التي نشأت تدريجيا بينهما، ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب، مشيرا إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

وفي أخر ظهور لجالانت، كان أثتاء تفقد قوات جيش الاحتلال اليوم الثلاثا، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه سيتعين تمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات وتجنيد المتدينين المتشددين على نطاق واسع.