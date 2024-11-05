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القاهرة الإخبارية ترصد فرز الأصوات بولاية ويسكونسن الأمريكية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 11:28 م
القاهرة الإخبارية ترصد فرز الأصوات بولاية ويسكونسن الأمريكية ممدوح أبوالغنم
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال ممدوح أبوالغنم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»،  إنه متواجد في مركز الفرز بمقاطعة ملوكي في ولاية ويسكنسن، حيث تقع قاعة الفرز الرئيسية، متابعا: «وفقاً للقوانين، يُسمح ببدء فرز الأصوات البريدية والمبكرة في تمام الساعة السابعة صباحاً، وهو الوقت المحدد لبدء التصويت في هذا اليوم الكبير، الخامس من نوفمبر».

وأضاف «أبوالغنم»، خلال مراسلته للقناة أن عمليات الفرز بدأت في الساعة التاسعة صباحاً، وهناك توقعات لبعض المسؤولين، بأن تستغرق عملية الفرز وقتاً أطول بسبب تأخير بدأها لمدة ساعتين نتيجة لأسباب فنية حالت دون بدء الفرز في الوقت المحدد، مواصلا: «بعد انتهاء عمليات الفرز اليدوية، تُدخل البطاقات في نظام الفرز الإلكتروني للحصول على الأرقام بشكل دقيق».

وأكد أن عملية الاقتراع مستمرة، لكن يبدو أن هناك تراجعاً في الإقبال بسبب انشغال الموظفين من مختلف الأعمار في أعمالهم، لافتا إلى أن ما يثير الانتباه هنا في ويسكنسن هو التقارب الشديد في المنافسة بين كمال هاريس المرشحة الديمقراطية ودونالد ترامب المرشح الجمهوري، متابعا: هذا التنافس الحاد والاستقطاب السياسي قد تركا أثرهما على منصات التواصل الاجتماعي في هذه الولاية وهذه المدينة حيث كان هناك قلق من انتشار الأخبار الزائفة.







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