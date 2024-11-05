الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" تعلن زيادة أسعار منتجات سجائر كليوباترا

عبد الحليم سالم

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني، في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من سجائر كليوباترا وغيرها من الأصناف الأخرى، على أن تطبق الزيادة بدءاً من الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، يأتي ذلك لامتصاص جزء من الزيادة الحاصلة في تكلفة التصنيع نتيجة:

أولا: تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من 31 الى 48 جنيها.

ثانيا: ارتفاع أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية بشكل عام.

ثالثا: ارتفاع تكلفة الشحن نظرا للظروف اللوجستية الحالية. مما كان له أثر كبير على زيادة التكلفة منذ شهر مارس الماضي، حيث أشارت الشركة إلى أن مكون المواد الخام التبغية وغير التبغية يمثل أكثر من 75٪ من إجمالي تكلفة التصنيع (غير شاملة الضرائب)، وهو ما يمثل عبء كبير تحملته الشركة طوال الفترة الماضية حاولت امتصاص جزء من هذا العبء عن طريق تحسين الأداء التشغيلي.

وسيتم زيادة أسعار السجائر الرسمية في مصر ليصبح سعر البيع للمستهلك على النحو التالي:

كليوباترا (بوكس، سوفت، كوين وكينج زايز، وبلاك وسوبر): 38.75 جنيه.كليوباترا بوكس (10): 27 جنيه.بوسطن وبلمونت: 38.75 جنيه.فايسروي / بال مال: 60 جنيها.مونديال بأنواعها ومونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 38.75 جنيه.ماتوسيان سوبر: 38.75 جنيه.

وبالرغم من الزيادة السابقة والتى تم تطبيقها في شهر أبريل الماضي والحالية، فإنها لم تتمكن بعد من تغطية العجز الناتج عن ارتفاع عناصر التكلفة، خاصة أن أي زيادة سعرية تتحصل منها الشركة الشرقية على 50٪ فقط من تلك الزيادة لتغطية جزء من الزيادة في عناصر التكلفة بينما يتم توريد ال 50٪ الأخرى إلى خزينة الدولة كضريبة قيمة مضافة وفقا لأحكام القانون.