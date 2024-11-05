الثقافة تُطلق "ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية "أيادى بلادى"

كتبت بسنت جميل

ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي. وتفعيلًا لمنهجية الدولة المصرية إزاء الحفاظ على الهوية التراثية، ودعم الصناعات اليدوية، انطلقت اليوم فعاليات "ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية "أيادي بلادي"، والذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية، ومحافظة القاهرة بحديقة الأندلس التاريخية وسط القاهرة.

حيث افتتحته، آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، و الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية،و المهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، وبحضور المهندس محمد أبو سعدة - رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمير تادرس، مستشار وزير الثقافة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "إن مشاركة الوزارة بالملتقى يعد فرصة لإبراز التنوع الكبير للحرف التراثية التي تعبر عن الهوية المصرية"، موضحًا أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، يعد خطوة جديدة تؤكد مكانة مصر الدولية على صعيد استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية،مشيرًا إلى أن المشاركة تهدف إلى تعريف ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم على ما تملكه من رصيد ثري ومتفرد من الحرف التقليدية التي تمتد لقرون.

ويشارك بالملتقى عدد كبير من قطاعات وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع صندوق التنمية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع الفنون التشكيلية، بمجموعة من الحرف اليدوية والتراثية، منها صناعة الجلد والديكوباج والفخار والنقش على النحاس، وفن الخيامية والتطريز اليدوي والنسيج والحلي، وغيرها، كما تشارك أكاديمية الفنون بمجموعة من العروض الفنية.



إطلاق ملتقى القاهرة