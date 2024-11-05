الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب يوبخ صحفي بسبب سؤال عن الإجهاض

كتبت : نهال أبو السعود

رفض المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب الإفصاح عن كيفية تصويته على قانون الإجهاض في فلوريدا ويشعر بالانزعاج الشديد بسببه.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، سُئل ترامب مرتين بعد الإدلاء بصوته في بالم بيتش بولاية فلوريدا عن سؤال يفكر فيه الناخبون في الولاية. إذا تمت الموافقة عليه، فسيمنع المشرعين في الولاية من تمرير أي قانون يعاقب أو يحظر أو يؤخر أو يقيد الإجهاض حتى يصبح الجنين اكبر من 21 أسبوعًا، وإذا تم رفضه، فإن قانون الإجهاض التقييدي في الولاية لمدة ستة أسابيع سيظل قائماً.

في المرة الأولى التي سئل فيها، تجنب ترامب الإجابة. وقال بدلاً من القضية إنه قام "بعمل رائع لإعادتها إلى الولايات"، وكان ذلك إشارة إلى تعيين الرئيس السابق لثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا الأمريكية الذين ساعدوا في إلغاء قرار رو ضد وايد التاريخي في عام 2022.

وبعد الضغط عليه للمرة الثانية، صرخ ترامب في وجه أحد المراسلين قائلاً "يجب أن تتوقف عن الحديث عن ذلك".

ويحظى ترامب بمعدلات تأييد مرتفعة في أوساط المسيحيين المتدينين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد الإنجيليين البيض للمرشح الجمهوري ما زال قوياً كما كان في انتخابات 2016 و2020، مدفوعاً بآراء ترامب ومواقفه من قضايا مثل المثلية والإجهاض.

وبرغم أن معهد الأبحاث الدينية العامة في الولايات المتحدة يشير إلى أن الانجيليين البيض لا يتعدون حاجز الـ15% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنهم من الكتل التصويتية الحريصة على المشاركة في الانتخابات، حيث يمثلون قرابة 25% من المشاركين الفعليين في التصويت.

ووفق استطلاعات الرأي ، ففى آخر اقتراعين رئاسيين، صوت حوالى 80% من هؤلاء الإنجيليين البيض لمصلحة ترامب، وهو ما دفع المرشح الجمهوري للرهان بشكل واضح على تلك الكتلة التصويتية في انتخابات 2024 .

وخلال حملته الانتخابية ، حرص ترامب علي عقد مؤتمر انتخابي مع عدد من رجال الدين بولاية نورث كارولينا، وتحدث حينها عن محاولة اغتياله، مشيراً إلى أن "إيمانه اكتسب معانى جديدة" بعد تلك الحادثة. وتابع: "اعتقد أن الرب أنقذني من أجل غاية معينة".