اليوم السابع
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نتنياهو عن إقالة جالانت: انكسرت الثقة وتم اكتشاف فجوات كبيرة بيننا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 08:15 م
نتنياهو عن إقالة جالانت: انكسرت الثقة وتم اكتشاف فجوات كبيرة بيننا نتنياهو وجالانت
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو تعليقا على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، إنه "في الأشهر القليلة الماضية انكسرت الثقة وتم اكتشاف فجوات كبيرة بيننا في إدارة الحملة".

وقد قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو،أقال وزير الدفاع جالانت.

وذكرت القناة  أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، عين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا منه.

وفي أخر ظهور لجالانت، كان أثتاء تفقد قوات جيش الاحتلال اليوم الثلاثا، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه سيتعين تمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات وتجنيد المتدينين المتشددين على نطاق واسع.

ونقلت صحيفة معاريف أن جالانت صادق على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم.

وقد تظاهر عشرات المستوطنين اليهود من الحريديم أمام مقر للتجنيد فى تل أبيب رفضا للتجنيد الإجبارى، واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية التى حاولت تفريقهم.







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