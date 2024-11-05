إجراءات التقدم بطلب لشركة المياه لوقف الخدمة وعدم إصدار فواتير جديدة

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند طلب العميل غلق المياه إيقاف إصدار الفواتير (تعليق الاشتراك) لدواعي السفر أو خلافه أكثر من ستة أشهر، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

2- آخر فاتورة مصدرة للعميل.

3- طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

2- قيام العميل بسداد تكاليف غلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق.

3- سداد كافة المستحقات على الاشتراك وإخطار الحاسب الآلي عن فترة الغلق.

4- قيام الفنيين بغلق المياه عن مكان الاشتراك.

5- إقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع للشركة.

ويمكن الحصول على ما تتيحه الشركة من خدمات عديدة تشمل (توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة إنشائية)، تركيب عداد مياه فرعى لشقة، غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية) وغيرها، من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مراكز وأحياء المحافظة، والتي تقع في العناوين التالية:

1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

2- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.