أكثر من 78 مليون شخص أدلوا بأصواتهم بمرحلة التصويت المبكر للانتخابات الأمريكية

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أدلى أكثر من 78 ألف مليون ناخب بأصواتهم في التصويت المبكر بـ الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وتوجه الأمريكيون اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، من بين المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

ويظهر آخر استطلاع للرأي، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم ، تقدما لـ هاريس على المستوى الوطني مقابل تقدم لـ ترامب في بعض الولايات المتأرجحة، بالإضافة إلى تعادل المرشحين في بنسلفانيا.

في سياق متصل، أعلنت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية كامالا هاريس أن صدور النتائج النهائية قد يستغرق أياما عدة، فيما حذر معسكر المرشح الجمهوري دونالد ترامب من أي محاولات من نشر الفوضى عبر التشكيك بنزاهة الانتخابات.