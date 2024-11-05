أسماء الضحايا الـ13 فى حادث تصادم ميكروباصين على طريق برج العرب الدولى

الإسكندرية -أحمد الزغبي

ننشر أسماء، حادث تصادم ميكروباصين، مساء اليوم الثلاثاء، بالطريق الدولي الجديد اتجاه مطار برج العرب غرب الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن وجود حالة وفاة، جاري تحديد هويتها، فضلًا عن إصابة 12 آخرين وهم كل من "وائل محمد فهيم" 39 سنة، اشتباه كسر مضاعف باليد اليمنى وكدمات بعموم الجسم، و"محمد جمال رفاعي"، 33 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات بعموم الجسم، بمستشفى كرموز العمال.

وتضمنت قائمة المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى العامرية العام كل من "شادي زكريا مصباح" 35 سنة، مصاب بجرح بفروة الرأس، و"محمد عصام الدين محمد" 33 سنة، اشتباه كسر بالحوض، و"مصطفى محمد عبد العظيم" 38 سنة، و"أحمد معتمد محمد" 33 سنة، اشتباه كسر بالحوض وكدمات بالوجه، فتحي راضي حامد، 35 سنة، اشتباه كسر بالركبة اليمنى وسحجات بعموم الجسم".

كما أصيب كل من " أحمد فتحي فراج" 47 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و"حسن محمد صديق" 60 سنة، اشتباه كسر بالحوض والساق اليسرى، و"حسام مصطفى شعبان" 31 سنة، اشتباه كسر بالساقين والفقرات القطنية، و"نصر عبد الله عوض" 60 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات بعموم الجسم، و"أحمد محمد عايش" 26 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات بعموم الجسم".

كانت الأجهزة الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الدولي الجديد، اتجاه مطار برج العرب، ووجود مصابين.

وعلي انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة اصطدام سيارتي ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بإصابات تتراوح بين كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كرموز ومستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق.