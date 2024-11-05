اليوم السابع
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أزمة داخل جامعة القاهرة بعد قرار إلغاء تعاقد أتوبيسات نقل الموظفين.. تفاصيل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 09:14 ص
أزمة داخل جامعة القاهرة بعد قرار إلغاء تعاقد أتوبيسات نقل الموظفين.. تفاصيل جامعة القاهرة
محمد صبحى

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سيطرت حالة من الغضب على العاملين والموظفين فى جامعة القاهرة، وذلك بسب قرار إلغاء تعاقد اتوبيسات نقل الموظفين من وإلى الجامعة، حيث أعرب الموظفون عن غضبهم بكتابة تدوينات استغاثة على صفحات الجامعة مطالبين رئيس الجامعة بالتدخل السريع لحل أزمة الغاء خدمة نقل العاملين من وإلى جامعة القاهرة.

وقال الموظفون: إن ميزة توفير أتوبيسات لنقل العاملين تعد من أفضل المميزات على الإطلاق التى يستفيد منها العاملون المشتركون فى الخدمة اذ أنها موفرة ماديا وتوفر الوقت والجهد خاصة فى ظل وجود عدد من المشتركين من كبار السن أو ذوى الهمم، كما أنها تزيد من الترابط الاجتماعى والنفسى بين الموظفين بعضهم البعض.

 

واستغاث الموظفون بأن إدارات الاستحقاقات لم يتم إبلاغها كتابيا لخصم قيمة اشتراك الباص من المرتبات مما يجعل الاستقطاع من المرتب للخدمة لم يعد موجودا مطالبين بإعادة قيمة الاستقطاعات المالية من المرتب لحين عودة الخدمة.

 

وعلى جانب آخر، كان "اليوم السابع"ً قد رصد انتشار عدد من الكلاب الضالة بجامعة القاهرة فى محيط مبنى "إدارة الجامعة" بالحرم الجامعى، ما تسبب فى مخاوف من عقر  الطلاب أثناء السير داخل الحرم، خاصة أن هذه الكلاب لا يتولى أحد رعايتها أو توفير التطعيمات اللازمة لها.

 

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