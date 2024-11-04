5 أنواع من الفاكهة تقاوم الغازات والتقلصات

كتبت مروة محمود الياس

الفاكهة الصحية خيار مثالى للتمتع بالصحة والمغذيات والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، ووفقا لتقرير نشر في موقع فيرى ويل هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة، فإن الكثير من الأطعمة تقلل فرص الإصابة بالغازات وتكونها، ويحدث أن تتكون الغازات في البطن للكثير من الأسباب، منها ابتلاع الهواء، وكذلك تناول الكثير من الطعام الذى يحتوى على كم هائل من السكر والنشا، والألياف، ولكن الاعتدال يحمى من تكون الغازات، كذلك تقلص الأمعاء والاضطرابات في الطعام قد تسبب نفس المشكلة.

فاكهة تقاوم الغازات وتكونها



بعض أنواع الفاكهة الصحية يجب أن يدخلها الإنسان في نظامه الغذائي الصحى، لتقليل حدة الغازات والسيطرة على تقلصات البطن وأوجاعه وآلامه، ومن أبرز أنواع هذه الفاكهة الصحية: