5 أنواع من الفاكهة تقاوم الغازات والتقلصات

الفاكهة الصحية خيار مثالى للتمتع بالصحة والمغذيات والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، ووفقا لتقرير نشر في موقع فيرى ويل هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة، فإن الكثير من الأطعمة تقلل فرص الإصابة بالغازات وتكونها، ويحدث أن تتكون الغازات في البطن للكثير من الأسباب، منها ابتلاع الهواء، وكذلك تناول الكثير من الطعام الذى يحتوى على كم هائل من السكر والنشا، والألياف، ولكن الاعتدال يحمى من تكون الغازات، كذلك تقلص الأمعاء والاضطرابات في الطعام قد تسبب نفس المشكلة.
فاكهة تقاوم الغازات وتكونها
بعض أنواع الفاكهة الصحية يجب أن يدخلها الإنسان في نظامه الغذائي الصحى، لتقليل حدة الغازات والسيطرة على تقلصات البطن وأوجاعه وآلامه، ومن أبرز أنواع هذه الفاكهة الصحية:
- الموز أحد أهم أنواع الفاكهة التي تعزز من الصحة العامة وتمد الجسم بالمغذيات التي يحتاجها، إلا أنها مفيدة وبشدة فى تقليص حجم الغازات وتكونها.
- البرتقال الصحى المفيد الغنى بفيتامين سى الصحى، هذا النوع الحمضى من الفاكهة رغم أليافه يقلل من ظهور الغازات.
- الكيوى من أنواع الفاكهة الحمضية المفيدة والصحية التي تقاوم تكون الغازات كذلك يجب تناولها بكميات معقولة.
- التوت من الخيارات الصحية الأفضل على الإطلاق بها مغذيات كبيرة، وتعمل على مقاومة الغازات وتكونها.
- الشمام من أنواع الفاكهة التي تقلل من تكون الغازات، ولأن سكرياتها عالية للغاية يجب تجنب تناول كميات كبيرة منها.
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