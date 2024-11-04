وكيل "الأمم المتحدة": مصر تدعونا للحفاظ على الثقافة والتراث

كتب أحمد حسن وعلي عبد الرحمن تصوير كريم عيد العزيز

قالت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المنتدى الحضر العالمي، أننا نحتاج لتعاون كبير لدفع وتطبيق الخطة الحضارية المستدامة، كما أنها تود أن تشارك أهمية هذا المنتدي، والذي يحضره 37 ألف شخص من 170 دولة حول العالم.

وتابعت، لدينا حضور من مختلف دول وقارات العالم أفريقيا ومن الأمريكتين، ومن أسيا، كما يحضر المنتدى أكاديميين وحكوميين، فضلًا عن مؤسسات القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والاعلام، وأشارت إلى وجود 407 متحدث فى الجلسات العامة، و200 من المتحدثين الرجال والوزراء ونواب الوزراء والمحافظين.

وقالت "كلوديا"، هذا المنتدي لديه سمعة جيدة ويتيح الفرصة للشركاء للحديث والوصول لحل لكافة القضايا المطروحة خلال جلساته، مصر بالتأكيد تدعونا للحفاظ على الثقافة والتراث والحفاظ على الجوانب الاجتماعية، ونهتم بقضايا إعادة التدوير والمناخ وأزمة الاسكان وغيرها.