رئيس الوزراء: استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي رسالة قوية للعالم

كتب أحمد حسن وعلي عبد الرحمن تصوير كريم عبد العزيز

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزرا، ان المنتدي الحضري العالمي يعد ثاني أهم حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ ، موضحا أن الحكومة المصرية كانت تسعي منذ فترة كبيرة لتنظم هذا المنتدي الهام داخل مصر .

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي ، خلال المؤتمر الصحفي الافتتاحي للمنتدي الحضري العالمي ، أن تنظم فعالية المنتدي الحضري العالمي داخل العاصمه المصرية القاهرة يعد رساله قوية للعالم أجمع بأن مصر قادرة علي تنظم الأحداث والفعاليات الكبري .

وأوضح أن وجود أكثر من 30 الف مشارك فضلا عن اكثر من 300 محافظ من مختلف دول العالم وأكثر من 170 وزير ، كان يمثل تحديات كبري في استضافة مصر لهذا الحدث العالمي الكبير .

وقال أن محافظة القاهرة شهدت تنفيذ كافة المشروعات الكبري بداية من تنفذ مشروعات لمحدودي الدخل وتطوير العشوائيات وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات خضراء، وأكد أنني أستطيع ان أوكد أن مصر نفذت كافة المشروعات الكبري داخل محافظة القاهرة والتي ينص عليها المنتدي الحضري العالمي .

واشار الي انه من المقرر ان يسفر عن هذا الحدث العالمي نتائج وتوصيات لكافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه التنمية الحضرية في العالم .

وقال إن مشروع مياه كريمه الذي يستهدف تطوير المناطق الريفية يعد من أكبر المشروعات علي مستوي العالم.