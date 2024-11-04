وزارة العمل تُطلق موقعها الإلكترونى الجديد "تجريبيا".. صور

كتبت آية دعبس

أطلقت وزارة العمل، موقعها الإلكترونى الجديد، https://www.labour.gov.eg/ar/ تجريبيا، وذلك لاستمرار أعمال التطوير وتغذيته بالمعلومات الخدمية، وكافة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي العمل والاتصالات بشأن تنفيذ أعمال تطوير البوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل وإتاحتها علي بوابة مصر الرقمية، في إطار تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك من خلال تطوير بوابة وزارة القوى العاملة وميكنة بعض خدماتها.

ويهدف البروتوكول إلي تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر البروتوكول بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين فى العديد من الملفات، وما يستجد من موضوعات مستقبلاً خاصة بالتحول الرقمي والتشغيل الإلكتروني، ولذلك سوف يفتح المجال نحو التطرق لموضوعات متطورة تضاف للبروتوكول.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون يأتى فى إطار تضافر جهود قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطويع التكنولوجيا الحديثة فى تمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل بها.



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