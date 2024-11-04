وزارة العمل: توفير 10 فرص عمل لذوى همم للعمل فى شركة خاصة بالقاهرة

كتبت آية دعبس

استقبلت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، 10 شباب من ذوي الهمم والقدرات، وفرت لهم المديرية فرص عمل لائقة لهم للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، من خلال مكتب تفتيش مصر الجديدة، وتسليم العقود بمقر مديرية العمل، وذلك لدمجهم في سوق العمل، وفقاً لأحكام قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، وكذلك لتطبيقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن، واستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالي العاملين في المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد ، ياتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتنفيذ سياسة الوزارة لدعم وحماية تلك الفئة فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج وتشغيل ذوى الهمم فى سوق العمل.

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقرير للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، والعمل على دمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتوفير فرص عمل للشباب منهم، والتعاون مع القطاع الخاص، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والاستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها، وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد مزيد من فرص العمل لتلك الفئة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف مدير المديرية أن ذلك ياتى ضمن جهود المديرية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وضمان حقوقهم ، وتفعيل رؤية وتوجيهات وزير العمل على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة ، بهدف فتح آفاق جديدة لذوي الهمم في سوق العمل، وأضاف أيضاً انه تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وحضر الفعاليات مدير المديرية، والمكتب الفني، ورحاب عبده مدير مكتب التفتيش، ومريم سمير ممثل الشركة.