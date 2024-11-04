هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن تفاعلات الأدوية مع بعضها عند تناولها.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية، خطورة تناول الدواء بدون إشراف طبى وتابعت: التفاعلات الدوائية بتشمل التفاعلات الدوائية بين دوائين، وبين الدواء والمكملات الغذائية أو الفيتامينات أو الأدوية العشبية، وبين الدواء والشراب أو الطعام.​

وتابعت هيئة الدواء المصرية: التفاعلات الدوائية يمكن أن تجعل الدواء أقل فعالية، أو تسبب آثارا جانبية غير متوقعة قد تكون ضارة.​

وأوضحت هيئة الدواء ضرورة استشارة الصيدلي حول التفاعلات الدوائية المحتملة لمعرفة أفضل طريقة لتناول الدواء وتحقيق أقصى استفادة ممكنة. ​

وكان الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أكد أن كافة المستحضرات الخاصة بالمجموعات العلاجية التى تم توفيرها بالسوق مؤخرا تم توزيعها على كافة الصيدليات بكل المحافظات والتأكد من توافرها بكافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرارالامدادات من تلك المستحضرات.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء فى تصريحات لليوم السابع أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة المضادات الحيوية وادوية علاج الضغط بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار اى نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.​