هيئة الأرصاد: فرص أمطار على السواحل الشمالية متوسطة ورعدية أحيانا

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.



ويشهد اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.