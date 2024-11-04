اليوم السابع
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لافروف: دول الناتو تعتزم خوض معارك دفاعية على بعد آلاف الأميال من أراضيها

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 04:04 م
لافروف: دول الناتو تعتزم خوض معارك دفاعية على بعد آلاف الأميال من أراضيها لافروف
وكالات الأنباء

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، إن أعضاء حلف شمال الأطلنطى "ناتو" يعتزمون الانخراط فى ما يسمى بـ"المعارك الدفاعية" بعيدا عن أراضيهم، فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال لافروف "خلال قمة انعقدت بواشنطن في يوليو الماضى، أكد قادة دول الناتو مجددا مطالبتهم بالدور القيادي للحلف ليس فقط في منطقة أوروبا الأطلسية، بل وأيضا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ،وإذا دققنا النظر في إعلان الناتو بهذا الصدد،فسوف يتبين أن هذا التحالف "الدفاعي"،من أجل حماية أراضي أعضائه،يعتزم خوض هذه المعارك "الدفاعية" في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان،على بعد ألف ميل من شواطئه".

وحسب وزير الخارجية الروسي، فإن كل المراقبين المحايدين يدركون "أن هذا النهج لا يعود بأي نفع على أعضاء الناتو"،وأضاف: "ومع ذلك، فإن الأمريكيين يتعمدون إدخال البنية التحتية العسكرية للناتو إلى المحيط الهادئ.
 







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