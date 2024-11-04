كيف تقدم بلاغ للنائب العام من المنزل في 3 خطوات؟.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد حسنى

3 خطوات بسيطة، سهلت علي المواطنين تقديم البلاغات للنائب العام من المنزل، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للنيابة العامة، بعدما أتاحت النيابة للمواطن هذه الخدمة باستخدام منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة عبر الموقع الرسمي لها، وذلك تسهيلًا علي المواطن وتوفيرًا للجهد والوقت.

وحددت النيابة 3 خطوات والتي جاءت كالتالي:

ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، ثم يقوم مقدم العريضة بالضغط على ايقونة استمرار أمام خدمة تقديم عريضة إلكترونية لتنقله الى صفحة جديدة مدون بها الارشادات واحكام تقديم الخدمة وبمجرد الضغط على ايقونة موافق تقديم الخدمة سيتم احالته الى صفحة ملئ البيانات.

ــ يقوم صاحب الشكوى بمليء الاستمارة التي تظهر امامه وهى خاصة بتقديم البلاغ وارفاق المستندات الداعمة للبلاغ من خلال سحبها الكترونيا ثم السداد أون لاين عبر خدمة الدفع الإلكتروني.

ـ يتابع مقدم البلاغ ما حدث في شكواه أو بلاغه عن طريق الدخول على الموقع مرة أخرى واختيار يقونة "متابعة العرائض الالكترونية" أو انتظار رسالة على الهاتف المحمول من النيابة بما توصل اليه الفحص.