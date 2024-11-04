اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 03:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

كلية إعلام عين شمس تنظم ورشة عمل حول الإخراج الصحفى

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 02:38 م
كلية إعلام عين شمس تنظم ورشة عمل حول الإخراج الصحفى ورشة عن الأسس الفنية للإخراج الصحفى
كتبت – بتول عصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت كلية الإعلام جامعة عين شمس ورشة عمل عن الأسس الفنية للإخراج الصحفي وأهميته الوظيفية، لـ أحمد إسماعيل المخرج الصحفي بالمصري اليوم، وشارك في تنظيم وتغطية الورشة فريق IClub بالكلية، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية والطلاب.

وتحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ود. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف د. هبة شاهين عميدة كلية الإعلام، ود. سلوى سليمان وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

رحبت د. هبة شاهين بضيف الورشة وأشادت بنماذج من إبداعاته في مجال الإخراج الصحفي، كما أكدت أهمية مجال الصحافة، الذي يمثل حجر الزاوية لكافة فنون الإعلام.

واستعرض المخرج الصحفي أحمد إسماعيل بداية فن الإخراج الصحفي، التي تمثلت في استخدام الصور الشخصية تلاها الصور الموضوعية والتعبيرية ثم الكاريكاتور، وأكد ضرورة امتلاك المخرج الصحفي لأدواته كالخطوط والألوان؛ لجذب عين القاريء للموضوع مما ينعكس على الصحيفة أو المجلة بالإيجاب.

وأكد إسماعيل أهمية عنصر الإبداع عند المخرج الصحفي، حيث شبهه بالممثل الذي يتقمص الدور لكي يتقنه عند التنفيذ، كما أشار بأن المخرج المنفذ أصبح عاملًا أساسيًا في معظم الصحف لسرعة الأداء وإجادته، مشددًا على ضرورة تقبل النقد والبحث المستمر عن كل ما هو جديد ومُلهم، كما عرض العديد من النماذج التي مثلت نوعًا من الابتكار فى الإخراج الصحفي بعيدًا عن النمطية والملل.

وفي ختام الورشة كرمت د. هبة شاهين عميدة الكلية المخرج الصحفي أحمد إسماعيل، كما كرمت طلاب مجلة "إيوان" لحصولهم على الجائزة البرونزية في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في نسختها الأولى على مدار يومى27 و 28 أكتوبر 2024.
 







إعلام عين شمس

جامعة عين شمس

الإخراج الصحفي

الصحافة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة